Una via intitolata alla Madre Assunta, Sorbello non si arrende: “Ho dato fastidio alla Massoneria, ma non cambio idea. Messina è città Mariana”

22 agosto 2018 18:44

Il consigliere del Gruppo Misto replica a Le Vetrine di via Garibaldi e spiega le ragioni della sua proposta: “Messina è città Mariana e via Garibaldi rappresenta la strada delle preghiere e dell’identità del popolo messinese, che ogni anno omaggia la Madonna con orgoglio e straordinaria devozione”

“Sento innanzitutto la necessità di ringraziare l’Associazione Le Vetrine di via Garibaldi per avermi dato la possibilità di apprendere quelle che sono le loro esigenze in termini economici, di sviluppo turistico, di pulizia, di decoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione delle strade”- risponde così il consigliere del Gruppo Misto, Salvatore Sorbello, alla replica del Presidente Valvieri, in merito al cambio di denominazione della Via Garibaldi. Il consigliere giorni fa ha letteralmente scatenato il popolo del web, coinvolgendolo in un accesissimo dibattito esploso a seguito della proposta di intitolare la Via Garibaldi alla Madre Assunta. La proposta non è piaciuta all’Associazione Le Vetrine e al suo Presidente Lillo Valvieri, che, a mezzo stampa, ha replicato al consigliere Sorbello, invitandolo a concentrare la sua attenzione su altri aspetti prioritari in città e nella suddetta via. “La modifica del nome della via Garibaldi-spiega oggi il consigliere del Gruppo Misto- non incide sull’obbligo di manutenzione e cura da parte della Pubblica Amministrazione, che, comunque, persiste a prescindere dalla denominazione. Insediandomi in Consiglio comunale da qualche mese, ho già precisato più volte quali sono a mio avviso le priorità della città. Primo fa tutti ho esposto i problemi del risanamento abitativo e della messa in sicurezza di alcune zone che mi sono state segnalate e per le quali l’Amministrazione è già operativa. Finora nessuna notizia mi era arrivata sulla cattiva manutenzione della strada di via Garibaldi- prosegue Sorbello-e certamente l’esposto de Le Vetrine sarà per me motivo di impegno, di concerto con il Consiglio di circoscrizione, al quale mi auguro il Presidente Valvieri si sia già rivolto per la risoluzione delle problematiche”. “Tuttavia- continua il consigliere comunale- ritengo fuori luogo e fuori tempo le motivazioni addotte dall’Associazione per contrastare la mia proposta di modifica della denominazione di via Garibaldi, che afferma la mia devozione e quella dei cittadini, alla Madre Assunta e alla Manifestazione religiosa più sentita qual è la Vara“. Sorbello vuole andare oltre i motivi storici e politici che hanno indotto le Amministrazioni cittadine a intitolare le vie della città a personaggi e fatti del Risorgimento: “Ho smosso una questione rilevante, senza volere. Ho toccato quella parte di Massoneria che vuole imporre i suoi dettami, ma che deve fare conti con il popolo e la sua storia. Io dico sì alle nostre tradizioni, sì alla Fede Cristiana“. Ma la proposta del consigliere del Gruppo Misto “non è di esaltazione generica della religione, ma di riconoscimento a quella strada delle preghiere, della speranza, dei miracoli e dell’identità del popolo messinese, che in via Garibaldi si riunisce gioioso e orgoglioso ogni anno“. Sorbello dichiara di non comprendere le perplessità e lo sconcerto espresso de Le Vetrine: “non capisco quali disagi economici potrebbe avere l’Associazione se la via cambiasse nome. È vero che Messina è piena di vie intitolate ai santi e alla Madonna, ma non quella che ormai da tempo è per antonomasia la via della Madre Assunta, sulla quale transitano ogni anno le speranze di un’intera città”. “Messina– conclude Sorbello- è città Mariana, così come ricordato da tutti i Sommi Pontefici che si sono susseguiti nel corso dei secoli e da ultimo anche dal Santo Padre Giovanni Paolo II. La Madre Assunta merita di avere a Lei dedicata la “Sua” Via, la Via di tutti i Messinesi“.