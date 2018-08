Cacciotto: “Messina ha bisogno di un’ isola pedonale permanente”

13 agosto 2018 10:42

Il consigliere della Terza Circoscrizione chiede al sindaco al presidente Cardile di riaccendere il dibattito sulla nascita di una vera isola pedonale permanente a Messina

È necessario che la discussione “isola pedonale” ritorni in aula e che Messina abbia un vero spazio di aggregazione. È questa in sintesi la richiesta che il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto rivolge al sindaco De Luca e al presidente del consiglio comunale Claudio Cardile. In una nota il consigliere Cacciotto constata con amarezza che “la città non offre ai suoi stessi cittadini particolari spazi di aggregazione“:

“E’ tramontato il vivace dibattito politico che ha accompagnato gran parte dell’esperienza amministrativa Accorinti sulla nascita di un isola pedonale, che ha praticamente visto la città spaccarsi in due sulla “collocazione” ma non certamente sulla necessità di avere degli spazi lasciati al solo transito pedonale, luoghi di incontri senza il rischio di essere messi sotto da qualche veicolo.

Pensare che oggi la c.d. isola pedonale coincida grosso modo con Piazza Cairoli o con Piazza Duomo sembra assolutamente riduttivo e non certamente il frutto di un sano confronto tra le forze politiche, sociali e imprenditoriali della città.

Mentre tante città possono godere di ampi spazi, di vere isole pedonali, di vere ZTL, a Messina tutto questo è un utopia; la città negata non è il titolo di un film quanto l’amara constatazione della realtà in cui viviamo.

La qualità della vita passa indubbiamente dal luogo in cui si vive e se pensiamo che le Ville Comunali non sono il massimo, in termini di luogo di ritrovo, ecco che la possibilità dei cittadini di godere della propria città è sempre meno. Un piano strategico di mobilità urbana, deve necessariamente fare i conti con l’isola e/o isole pedonali.

Sarebbe dunque importante per tutti, riprendere il dialogo ed il confronto pubblico sulla nascita di una vera isola pedonale che possa essere risorsa per i cittadini e per le forze commerciali.

L’auspicio- conclude il consigliere– che l’attuale Amministrazione possa porre basi solide per ridare Messina ai suoi cittadini degli spazi di civiltà“.