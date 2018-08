Messina, carambola nella galleria San Filippo: auto distrutte, due feriti 

15 agosto 2018 20:10

Terribile incidente in galleria nei pressi dell’uscita San Filippo a Messina: due feriti

Brutto incidente nella giornata della Vara a Messina. Questo pomeriggio nei pressi del’uscita San Filippo, all’interno della galleria Perara, due auto per cause ancora in corso di accertamento sono state coinvolte in un sinistro. Nella violenta carambola tra i due mezzi un’auto è finita contro il muro della galleria. Feriti i conducenti di entrambi i mezzi, che sono stati soccorsi e trasportati al Policlinico. Sul posto l’intervento della Polizia Stradale, l’incidente ha causato lunghe code in tangenziale.