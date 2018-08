Migranti a Messina, sit-in antirazzista fuori dall’hot spot di Bisconte: attivisti infuriati col sindaco De Luca [VIDEO]

28 agosto 2018 19:43

Sit-in antirazzista fuori dai cancelli dell’hotspot di Messina

Manifestazione pacifica questo pomeriggio fuori dall’hotspot di Bisconte a Messina. Dopo le polemiche esplose per le dichiarazioni del sindaco De Luca, che ha provocatoriamente ha suggerito di ospitare i migranti nelle baracche della città, questo pomeriggio gli attivisti di Casa Rossa hanno organizzato un presidio di protesta antirazzista in sostegno degli immigranti. Con bandiere e megafono, un piccolo gruppo di attivisti si è radunato davanti ai cancelli dell’ex Caserma Gasparro, dove nei giorni scorsi sono stati accolti i 137 migranti a bordo della Nave Diciotti. Stamane 100 di loro, scortati dalla polizia, sono stati trasferiti a bordo di due pullman verso il centro di accoglienza Rocca di Papa. Nella struttura rimangono ancora 39 persone, in attesa di essere trasferiti in Albania e Irlanda.

La manifestazione hanno spiegato gli attivisti è stata organizzata per la tutela dei diritti umani e in particolare perché “è inammissibile- si legge in una nota- che si continui a usare prepotenza politica e sociale nei confronti dei migranti della nave Diciotti che non devono essere trasferiti in Albania, cioè verso uno Stato che non è nell’Unione Europa e che, come sottolinea Lorenzo Trucco dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), nei fatti diventa un allontanamento coatto che non garantisce il diritto d’asilo ai migranti sbarcati in un porto italiano e che secondo il Regolamento di Dublino III devono fare richiesta d’asilo nel primo paese d’arrivo. E’ inammissibile che si continui a non informare i migranti sui loro diritti e che si continui a trattarli come una merce da smistare e allontanare perché ciò garantisce gli squallidi equilibri politici che detta la politica violenta e razzista del ministro Salvini e del vice premier Di Maio”. Gli attivisti hanno manifestano la loro contrarietà alle dichiarazioni del sindaco:

“Come antirazzisti messinesi denunciamo la presa di posizione del sindaco Cateno De Luca che in maniera strumentale e politicamente vicina alla Lega, attraverso un comunicato stampa propone di trasferire gli abitanti delle baracche negli hotel che ospitano i migranti, senza chiarire che i migranti vengono accolti nell’ex caserma di Bisconte in baracche di zinco denunciate sin dalla loro nascita dagli antirazzisti messinesi che da anni si battono per la chiusura di queste infami strutture. Ricordiamo- concludono– che in data 10 Maggio 2017 il Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina, rilevava che il progetto di realizzazione dell’hotspot all’interno dell’ex caserma Bisconte era “in contrasto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del PRG di Messina”. La precedente amministrazione di Accorinti con l’Assessore De Cola non hanno posto alcun blocco all’iter realizzativo del nuovo lager per migranti e la deriva di una gestione fallimentare di luoghi da chiudere era già segnata”.

