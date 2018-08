Messina: successo per la settima edizione di “Gioiosa Gustosa”

2 agosto 2018 09:41

Oltre 50 aziende provenienti da tutta la Sicilia. Gioiosa Marea (Messina) è stata travolta da una folta presenza di pubblico

Grande successo per la settima edizione di Gioiosa Gustosa, nota manifestazione dove gusto, cultura, tradizioni e divertimento hanno coinvolto i tantissimi partecipanti, protagonisti delle tre giornate le oltre 50 aziende provenienti da tutta la Sicilia. Gioiosa Marea è stata travolta da una folta presenza di pubblico; un gioioso viaggio nel gusto, per le vie e le piazze del paese dove è stato possibile degustare i cibi della tradizione siciliana, realizzati dai ristoratori gioiosani e dai produttori siciliani, i cibi da strada, la pasticceria tradizionale, le produzioni orticole, lattiero-casearie, i salumi dei Nebrodi, i prodotti dei presidi Slow food, il miele, le marmellate e le conserve, le birre artigianali, il vino, la pasta e il pane preparate con i grani antichi i legumi e tanto altro. Le tre serate sono state arricchite dai laboratori artigianali del ferro battuto a cura di Filippo Olivo, il laboratorio della pasta fresca realizzato insieme all’associazione Mary Poppins con i grani antichi forniti dall’Azienda agricola “U Timpuni” e il laboratorio del gusto sulla qualità dell’olio di oliva con degustazione guidata a cura di Pippo Ricciardo, Dirigente Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Una tre giorni entusiasmante, venerdì apertura della manifestazione con la Banda “S. Nicola” di Gioiosa Marea, la serata culmina con il concerto live di Mario Incudine noto esponente della musica popolare siciliana. Sabato saggio di danza del centro danza “La fenice” di Cristina Ocera. Serata conclusiva domenica con “I Meliuso” storico gruppo folkloristico di Gioiosa Marea. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per la collaborazione ed ai tanti imprenditori che hanno contribuito per la realizzazione della manifestazione.