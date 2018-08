Baracche a Messina, Luigi Genovese: “Giusta la richiesta dello Stato di emergenza”

13 agosto 2018 11:10

Il deputato regionale su risanamento e baracche a Messina: “Totale sostegno al sindaco De Luca”

“Come già anticipato al sindaco De Luca, oggi, a causa di impegni privati già fissati da tempo in agenda, non potrò presenziare all’incontro che si svolgerà a Palazzo Zanca sulla spinosa questione delle baracche e sulla grave condizione igienico-sanitaria in cui versa la parte di popolazione che vive in queste abitazioni.

Ho assicurato al sindaco la mia disponibilità, garantendo il totale sostegno rispetto a qualsiasi linea di azione che miri alla costruzione di un cronoprogramma serio ed efficace volto alla risoluzione di un problema che, perlomeno sino ad oggi, è stato letteralmente – senza eccezioni – utilizzato dalla politica, che ha trasformato le baraccopoli in squallide passerelle elettorali di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Sosterrò ogni azione politica che possa contribuire alla costruzione di un processo risolutivo del problema, e su tutte l’istanza che mira ad ottenere la dichiarazione, da parte del governo centrale, dello stato di emergenza sanitaria-socio ambientale: un passaggio cruciale, questo, per ridurre le tempistiche di una procedura che altrimenti rischierebbe di dilatarsi eccessivamente.

É il momento di restituire a quasi diecimila persone la dignità che meritano attraverso un intervento coraggioso e ambizioso. Un obiettivo “alto”, un obiettivo di tutti i messinesi che in quanto tale non può e non deve essere oggetto di personalizzazioni, di demagogia e di scontri strumentali”– è quanto scrive il deputato regionale di Forza Italia Luigi Genovese.