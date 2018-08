Messina, De Luca-Ferlisi: l’ottava commissione convoca sindaco ed ex comandante

30 agosto 2018 19:07

Cipolla: “Inviterò in commissione il sindaco di Messina e l’ex comandante Ferlisi per affrontare insieme la vicenda”

Si è riunita oggi pomeriggio a Palazzo Zanca l’ottava Commissione consiliare (Studio e Riforma dello Statuto Comunale, Regolamenti Attuativi dello Statuto, Risorse Umane, Riorganizzazione Assetti Amministrativi dei Servizi Municipali, Polizia Municipale, Legalità e Trasparenza Amministrativa), presieduta dal consigliere comunale Francesco Cipolla, avente ad oggetto la programmazione dei lavori e l’elezione del vicepresidente in quanto il consigliere Giandomenico La Fauci, precedentemente nominato, aveva rassegnato le proprie dimissioni. Si è proceduto quindi ad eleggere il nuovo vicepresidente nella persona del consigliere Paolo Mangano. “Nel corso della prossima riunione in programma giovedì 6 settembre, in prima convocazione alle ore 15,30 e in seconda alle 16,30 – ha evidenziato Cipolla – affronteremo la vicenda relativa all’allontanamento del comandante del Corpo della Polizia municipale Calogero Ferlisi. Per tale ragione inviterò a presenziare in Commissione il Sindaco Cateno De Luca, lo stesso Ferlisi e i dirigenti preposti”.