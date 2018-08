Messina, evade dai domiciliari: 22enne arrestato dai Carabinieri [NOME e DETTAGLI]

22 agosto 2018 13:51

Evade dagli arresti domiciliari per sottrarsi ad una notifica: 22enne arrestato a Messina

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno tratto in arresto per il reato di evasione Vladimir Rinaldi, un 23enne del luogo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il tutto è accaduto quando, nel tardo pomeriggio di venerdì, i Carabinieri sono andati a bussare a casa del giovane per notificargli un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria con cui lo stesso veniva autorizzato a spostare il luogo di detenzione presso un altro domicilio. Inspiegabilmente il 23enne, tramite una porta secondaria, è fuggito via dalla propria abitazione, rendendosi pertanto responsabile del reato di evasione. Immediatamente i Carabinieri hanno diramato le ricerche del giovane che è stato trovato, poco dopo, nascosto in un condominio limitrofo al proprio e tratto in arresto. Quindi è stato condotto in caserma e, successivamente, sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Al termine dell’udienza, l’arresto effettuato dai militari dell’Arma è stato convalidato e nei confronti del 23enne è stata applicata dal Giudice la misura della custodia cautelare in carcere.