Corse Atm ridotte, l’allarme di Cacciotto: “Interi villaggi di Messina a rischio isolamento”

12 agosto 2018 10:20

Tagli Atm, il consigliere Cacciotto lancia l’allarme: “Così i villaggi di Messina rischiano l’isolamento”

“Pur condividendo la necessità di una razionalizzazione delle risorse, anche per quanto riguarda l’azienda trasporti, trovo che la decisione di una riduzione di alcune corse di autobus, che collegano i villaggi cittadini, rischia di mettere in ginocchio i quartieri e conseguentemente i cittadini, anziani soprattutto, che negli ultimi tempi avevano trovato un minimo di ristoro per quanto riguarda la mobilità“- è l’allarme che lanciato dal consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, in una nota trasmessa al sindaco di Messina De Luca, al Presidente Atm e al Dirigente del Dipartimento Mobilità.

“Le linee 33 Bordonaro, 35 Cumia, 39 Messina 2, 41 Catarratti- avverte il consigliere- sono alcune tra quelle che sarebbero interessate dai “tagli” provvisori e che rientrano nell’ambito della territorio della terza circoscrizione.

I suddetti villaggi, rischiano di avere seri problemi di mobilità, tenuto conto che alcuni di questi sono particolarmente distanti dal centro città (Cumia ad esempio).

Sì dunque ad una riorganizzazione del servizio di trasporto, bene l’idea del collegamento a pettine, autobus – tram, utilizzando la linea tranviaria, di cui il sottoscritto vorrebbe quantomeno un nuovo percorso che liberi Provinciale e la cortina del porto, ma nel frattempo mantenere le corse di autobus”.