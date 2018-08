13 agosto 2018 14:58

Giorno 16 e 17 agosto chiusi gli uffici della Città Metropolitana di Messina

Gli Uffici della Città Metropolitana di Messina rimarranno chiusi nelle giornate del 16 e 17 agosto 2018, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n.28 del 30/01/2018. Saranno assicurati i servizi ordinariamente previsti in orario estivo e sarà comunque garantito, in tali giornate, il servizio di reperibilità per le eventuali emergenze.

L’attività lavorativa riprenderà regolarmente giorno 20 agosto 2018.