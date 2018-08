Messina, boom di visitatori al Campanile del Duomo [INFO UTILI]

Boom di visitatori al Campanile del Duomo di Messina: ecco gli orari di apertura al pubblico

Successo di visitatori per l’apertura in notturna del Campanile del Duomo di Messina, . Il campanile continuerà ad essere aperto al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17:30 alle 20. Mercoledì verrà osservato l’orario continuato e martedì e domenica sarà aperto dalle 9:30 alle 20:00. Il tesoro resterà aperto lunedì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 9 alle 15:30, mercoledì dalle 10:00 alle 17, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 13:00. Il costo di ingresso al Campanile, così come per visitare il Tesoro, è di 4 euro. Tariffa ridotta per i minorenni e per chi sceglie di visitare entrambi.