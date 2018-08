Messina, auto a tutta velocità a Camaro: residenti chiedono maggiore sicurezza

21 agosto 2018 20:27

La proposta del consigliere Cacciotto: “Moderatori di velocità come nelle altre strade di Messina”

La via Comunale Camaro, la lunga arteria che costeggia la sede della Terza Circoscrizione a Messina, presenta condizioni di estrema pericolosità- lo segnala il consigliere di circoscrizione Alessandro Cacciotto, che prosegue: “Si infatti di una strada che, nonostante ovviamente i limiti imposti dal codice della strada, presta il fianco ad un eccessiva velocità ed a possibili pericoli di incidente. E’ infatti da evidenziare che la strada fiancheggia la sede della Circoscrizione, ma anche un asilo nido comunale, due scuole elementari e numerose case“.

Al pari della via Palmara di Villaggio Santo, per la quale Cacciotto ha inoltrato una nota all’Amministrazione in data odierna, “anche i residenti della Via Comunale Camaro hanno lamentato al sottoscritto il problema e richiesto delle condizioni di maggiore sicurezza”.

Per tale motivo Cacciotto suggerisce, in conformità alle vigenti disposizioni normative previste dal codice della strada, di collocare dei delimitatori di velocità, alla stregua di quanto realizzato sulla via Garibaldi:“Ridurre infatti la velocità sulla via Comunale Camaro, significa ridurre il rischio di incidenti”.