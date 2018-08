A Messina 16 nuovi bus elettrici: ma non si sa dove ricaricarli

27 agosto 2018 20:42

Arrivano 16 nuovi bus elettrici a Messina, ma non è stata prevista la colonnina per ricaricarli

In arrivo a Messina i 16 bus elettrici acquistati dall’Amministrazione Accorinti, ma è molto probabile, se non si prenderanno provvedimenti opportuni e se non ci saranno le risorse, che i nuovi mezzi Atm saranno praticamente inutilizzabili dal momento che non è stato ancora realizzato l’impianto per ricarli. L’acquisto dei mezzi è costato ben 8 milioni di euro e ogni batteria di alimentazione costa circa 40 mila euro. “Da ATM- dichiara il sindaco De Luca- ci dicono che è urgente realizzare questo impianto perché gli autobus elettrici quando arrivano non solo non possono essere utilizzati ma le batterie di alimentazione si deteriorano. Ogni batteria di alimentazione per ogni autobus costa circa 40 mila euro. Per realizzare l’impianto di alimentazione a norma e sufficiente anche alle future esigenze ci vogliono circa 800 mila euro. Per la serie: piove sempre sul bagnato!”. I mezzi arriveranno in città tra ottobre e dicembre.