Messina, blitz contro gli abusivi: l’assessore Musolino organizza una “spedizione punitiva” contro gli ambulanti alla Passeggiata

15 agosto 2018 21:44

Messina, blitz delle forze dell’ordine alla Passeggiata a Mare: giro di vite contro i venditori ambulanti a Messina

Questo pomeriggio Polizia, Carabinieri e Polizia, in compagnia dell’assessore Dafne Musolino, hanno organizzato una “spedizione punitiva” contro gli ambulanti posizionati sulla Passeggiata a Mare a Messina. Dai controlli delle Forze dell’Ordine è emerso che moltissimi degli ambulanti non era in possesso della regolare autorizzazione di vendita. I “commercianti improvvisati” sono stati quindi costretti ad allontanarsi dalla Piazza ed abbandonare quindi la postazione occupata abusivamente proprio in occasione dei festeggiamenti in onore dell’Assunta a Messina.