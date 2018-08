19 agosto 2018 13:21

Apprensione a Messina per 23enne scomparso: ritrovato anche un biglietto lasciato dal giovane

Apprensione a San Francesco di Paola, in provincia di Messina, per Gaetano Golfo, 23enne di cui da ieri sera non si hanno più notizie. La sua auto e’ stata ritrovata stamattina in località “Passo Rina” con a bordo il cellulare e un biglietto di “saluto” alla famiglia. In caso di informazioni attendibili in merito, informate la locale stazione carabinieri.