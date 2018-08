Serie D: caos a Messina, la squadra è senza allenatore [DETTAGLI]

22 agosto 2018 20:00

Serie D: caos a Messina, la squadra è senza allenatore. Decisa la risoluzione del contratto

Acr Messina e Giuseppe Raffaele comunicano la decisione comune di risolvere anticipatamente l’accordo in essere. La società formula all’allenatore i ringraziamenti per l’impegno profuso nelle settimane in giallorosso e gli augura le migliori fortune per la sua carriera. Contestualmente sono stati risolti anche gli accordi con i componenti lo staff tecnico. La società comunicherà al più presto il nome del nuovo allenatore della prima squadra.