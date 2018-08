Medici e paramedici a bordo del traghetto: domani controlli e consulenze gratuite per i passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina

11 agosto 2018 14:41

Stretto di Messina: domani un’equipe di medici e paramedici eseguiranno controlli della pressione e della glicemia a bordo della motonave Telepass

Domani, dalle nove in poi, a bordo della motonave Telepass della Caronte&Tourist si svolgerà il secondo appuntamento con la “Giornata della prevenzione”: un’equipe di medici e paramedici, ai passeggeri che lo desiderano, eseguiranno controlli della pressione e della glicemi . L’iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa, in collaborazione con Caronte&Tourist, è volta a sensibilizzare l’utenza anche in merito alla donazione del sangue, alla profilassi delle ondate di calore e alla sicurezza stradale. Nell’apposita stanza dedicata ai più piccoli i volontari inoltre illustreranno ai passeggeri le manovre necessarie da eseguire in caso per la disostruzione pediatrica.