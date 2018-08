18 agosto 2018 22:15

Massimo Barilla rappresenta l’Italia al Malta Mediterranean Literature Festival: 12 autori provenienti da tutto il mondo in residenza per una settimana tra workshop di traduzione, reading, incontri, performance

Dal 19 al 25 agosto, Massimo Barilla, drammaturgo, poeta, scrittore e regista teatrale, direttore artistico della compagnia reggina Mana Chuma Teatro, nonché responsabile dell’area culturale della Fondazione Horcynus Orca, sarà tra gli autori ospiti della XIII edizione del Malta Mediterranean Literature Festival e del Malta LAF Literary Translation Workshop all’interno del quale scrittori e poeti ospiti si confronteranno sulla propria produzione letteraria, contribuendo reciprocamente alla traduzione, ciascuno nella propria lingua, di alcuni scritti selezionati dagli stessi autori. Juana Adcock (Messico/UK) | Clare Azzopardi (Malta) | Massimo Barilla (Italia) | Aslı Erdoğan (Turchia) | Jean-Rémy Gandon (Francia) | Arjan Hut (Ljouwert, Paesi Bassi) | Laia López Manrique (Spagna) | Caldon Mercieca (Malta) | Teodor Reljić (Malta) | Philip Sciberras (Malta) | Sjón (Islanda) | Ali Thareb (Bābil, Iraq) – saranno inoltre protagonisti delle performance e dei reading previste tra il 23 e il 25 agosto nella incantevole cornice di Fort Manoel a Manoel Island. La sera del 21 agosto Massimo Barilla parteciperà inoltre alla tavola rotonda Writing fragile: Literature and Mental Health, partendo dall’esperienza della scrittura della sceneggiatura di Primula Rossa, lungometraggio di prossima uscita. Il festival è organizzato da Inizjamed come parte degli eventi della piattaforma Literary Europe Live Plus, e del coordinamento Literature Across Frontiers e dall’Accordo di partenariato culturale del Malta Arts Council.

Massimo Barilla – breve biografia

Drammaturgo, poeta, sceneggiatore e regista. Dirige Mana Chuma Teatro, per cui ha scritto e/o diretto numerosi spettacoli. Tra questi Spine (2003, finalista premio Ustica per il teatro), Di terra e di sangue (2005, Spettacolo ufficiale del Centenario CGIL), ’70voltesud (2007, utilizzato per una puntata monografica sulla Rivolta di Reggio Calabria del 1970 da Rai Storia), Come un granello di sabbia /Giuseppe Gulotta, storia di un innocente (Premio selezione In-box blu 2016). Per il cinema ha scritto e diretto il film 26 settembre 1970 / il cielo limpido tratto dallo spettacolo teatrale ’70voltesud. Ha scritto soggetto e sceneggiatura del lungometraggio Primula Rossa, di prossima uscita. E’ stato inoltre voce narrante per i due pluripremiati documentaristi calabresi Felice D’Agostino e Arturo Lavorato de Il canto dei nuovi emigranti, miglior documentario Torino Film Festival ‘05 e Bellaria Film Festival ’06. Citato dalla rivista francese Frictions tra i 10 più importanti autori italiani di impegno civile. E’ autore di numerosi racconti e poesie inedite in italiano e in dialetto calabrese. Ha diretto inoltre il Teatro Siracusa di Reggio Calabria ed è responsabile dell’area culturale della Fondazione Horcynus Orca.