Marina di San Lorenzo: conclusi i festeggiamenti in onore della SS. Trinità [FOTO]

13 agosto 2018 21:00

Cala il sipario sulla festa della Ss. Trinità che nei giorni dal 4 al 12 ha visto un boom di presenze a Marina di San Lorenzo ( quasi 4000 persone) . “E’ stato bello e piacevole per tutta la comunità di Marina di San Lorenzo (residente e villeggianti),assieme alla tantissima gente proveniente dai paesi limitrofi (c’erano pure delle famiglie della Germania) ritrovarsi e passare le diverse serate stando insieme e vivendo nello Spirito della COMUNIONE. Volendo fare un bilancio di tutte queste serate- osserva il parroco Don Giovanni Zampaglione – posso affermare che i “miei ragazzi del Comitato Festa” si sono SUPERATI ,collaborando con all’Ass. Laurentianum e con l’Ass. Oltre il Sipario (quest’ultima associazione organizzatrice della Seconda Rassegna Teatrale Ss. svoltasi dal 4 al 9 Agosto), nella realizzazione della Sesta SAGRA dei Maccheroni che ha avuto l’ennesimo sold out…La gente oltre ad avere gustato i maccheroni si è lasciata trascinare dalla musica dei Taranta Jonia. Oltre ai diversi momenti aggregativi da sottolineare la Santa Messa con i portatori che ha visto la presenza in mezzo alla gente una persona speciale e umile: Marcello Fonte, fresco vincitore al Festival di Cannes”. Durante la messa il parroco Don Giovanni ha annunciato che il prossimo convegno diocesano avrà come tema l’accoglienza. La sera il cantautore e maestro Franco Fasano ha allietato gli astanti con le sue canzoni. Subito dopo i fuochi d’artificio hanno concluso i festeggiamenti in onore della Ss. Trinità.