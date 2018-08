Marcinelle: Cisl, tragiche analogie con incidenti Puglia, risposte ferme

7 agosto 2018 16:59

Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “La tragedia di Marcinelle, di cui quest’anno ricorre il 62 esimo anniversario non deve essere dimenticata perché rappresenta la storia del nostro Paese che è risorto dalle ceneri della seconda guerra mondiale anche attraverso il sacrificio di milioni di donne e di uomini emigrati all’estero per costruire un futuro migliore, di riscatto sociale, ma che persero la vita a causa di norme di sicurezza insufficienti”. Ad affermarlo in una nota è Liliana Ocmin, Responsabile Dipartimento donne, giovani, immigrati e del Coordinamento donne della Cisl, ricordando le 262 vittime, tra di loro 136 erano italiani, che morirono nel drammatico incidente nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio.

“Impossibile – sottolinea – non riconoscere le drammatiche analogie tra quanto accaduto ‘ieri’ a Marcinelle e quanto accade oggi in Puglia, dove in 2 giorni hanno perso la vita 16 immigrati di ritorno dai campi. Sono entrambe storie di migrazione e di mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatti tragici che devono essere un monito per tutte le Istituzioni perché l’integrazione, il rispetto per la dignità del lavoro e la sicurezza siano poste in cima all’agenda politica”.