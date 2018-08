Maltempo Sicilia: nubifragio a Palermo, allagamenti e traffico in tilt

24 agosto 2018 08:07

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove un nubifragio ha trasformato le strade in fiumi

Il maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l’allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall’acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni.

Caos viabilità anche lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove i pompieri sono dovuti interventi con le pompe idrovore per liberare la carreggiata dall’acqua.