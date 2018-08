Maltempo a Reggio Calabria: riattivata la linea ferroviaria, ritardi sino a 3 ore

23 agosto 2018 13:12

Maltempo: è ripresa normalmente nella tarda serata di ieri la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni

E’ ripresa normalmente nella tarda serata di ieri la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio di ieri a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido a causa del maltempo. Per effetto della sospensione, 4 Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato cancellato. Sempre per effetto dell’acquazzone che si è abbattuto ieri su Reggio Calabria, resta chiuso anche oggi il Museo Archeologico Nazionale, che ospita i Bronzi di Riace, i cui scantinati sono stati allagati dall’acqua penetrata dalle griglie ad altezza strada. I lavori per aspirare l’acqua sono proseguiti fino a notte fonda. In queste ore, al Museo si sta lavorando alla valutazione dei danni e al ripristino dell’impianto elettrico al fine di riaprire al più presto le sale espositive al pubblico.