Maltempo: strage in Calabria. Siclari: “vicino alle famiglie delle vittime”

20 agosto 2018 22:26

Il Senatore calabrese Marco Siclari lascia sui social un messaggio di dolore e vicinanza alla sua terra che oggi piange per una tragedia immane

“Dopo la Grave ferita di Genova la Calabria oggi piange otto vittime. Quella consumatasi alle Gole di Raganello è una strage che lascia senza parole. Alle vittime e alle loro famiglie va la mia vicinanza”. Il Senatore calabrese Marco Siclari lascia sui social un messaggio di dolore e vicinanza alla sua terra che oggi piange per una tragedia immane. «Sono in contatto con la Prefettura di Cosenza. La strage delle Gole del Raganello (CS) ci rende ancora più sofferenti in un momento di dolore per quanto accaduto a Genova. Mi stringo con commozione alle famiglie delle vittime e alla città. Ringrazio di cuore i volontari, e soprattutto il soccorso alpino che, coadiuvato dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell’Ordine sono intervenuti per prestare soccorso immediato riuscendo a salvare tantissime vite. Grazie per il lavoro incessante che state svolgendo».