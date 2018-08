Maltempo, Maria Tripodi: “costernazione e cordoglio per la strage delle Gole del Raganello. Mi stringo con commozione alle famiglie delle vittime”

“Costernazione e cordoglio per la strage delle Gole del Raganello. Mi stringo con commozione alle famiglie delle vittime. Un ringraziamento ai vigili del fuoco per il lavoro incessante che stanno svolgendo”. Così in tweet Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia