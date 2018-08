Maltempo, la Calabria in ginocchio. Udicon: “Presenteremo un esposto con estrema urgenza”

25 agosto 2018 18:23

Dalla Calabria immagini impressionanti, Udicon: “Presenteremo esposto”

“Vigili del fuoco a lavoro da moltissime ore, piccole realtà come Nicotera, Joppolo, Tropea, Parghelia stanno lottando contro un’ondata di maltempo importante, ma la situazione che si è creata era stata da noi, come U.Di.Con. denunciata più volte” – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – le immagini che giungono dalla provincia di Vibo Valentia sono emblematiche e non lasciano spazio a nessun tipo di commento, ma solo ad un grande senso di amarezza”

Una pioggia incessante, una quantità d’acqua inaspettata. Ciò che ci si poteva aspettare erano le conseguenze di una notte da incubo per alcuni cittadini di comuni e frazioni di Vibo Valentia che sono stati evacuati dai vigili del fuoco e possono ringraziare solo il loro intervento, non certo quello delle Istituzioni.

“Abbiamo un compito, portare avanti la battaglia ormai incessante contro coloro i quali possono agire a favore dei cittadini calabresi e non fanno abbastanza – continua Nesci – la Calabria è in emergenza sotto diversi punti di vista, ora inizia una fase importante e noi ci saremo, per la questione maltempo presenteremo un esposto e a breve chiederemo un controllo degli istituti scolastici del vibonese che ci chiediamo se siano stati controllati dopo il terremoto – conclude Nesci – le Istituzioni facessero il loro dovere perchè sta diventando paradossale il trattamento ricevuto dagli abitanti calabresi”.