Maltempo: soccorso bagnante in difficoltà in Calabria salvato dalla Guardia Costiera

26 agosto 2018 16:16

Maltempo: la Guardia Costiera di Vibo Valentia ha soccorso un bagnante in difficoltà in località “Baia di Riaci” del comune di Ricadi

Nel corso della mattinata odierna, la Guardia Costiera di Vibo Valentia ha soccorso un bagnante in difficoltà in località “Baia di Riaci” del comune di Ricadi (VV). La chiamata di soccorso è pervenuta alle ore 10:52 dall’assistente bagnanti di una struttura balneare, il quale riferiva che un bagnante non riusciva a raggiungere la spiaggia a causa delle proibitive condizioni del mare e del vento. Immediatamente è stata attivata l’operazione di soccorso con la motovedetta CP 808 ed il battello pneumatico veloce GC 163 dislocato nel porto di Tropea. Alle ore 11:30, nonostante le avverse condizioni del mare, il personale della Guardia Costiera a bordo del GC 163 riusciva a trarre in salvo il bagnante ormai stremato e portarlo in sicurezza nel porto di Tropea dove è anche intervenuto il personale del servizio 118 già allertato dall’Autorità Marittima.