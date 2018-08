Maltempo, fulmine incendia albero in Calabria: evacuazioni e crolli

25 agosto 2018 19:29

Maltempo in Calabria, fulmine incendia albero nel Vibonese: interventi dei Vigili del Fuoco, evacuazioni e crolli

Maltempo Calabria- Un albero incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine in via Paradiso a Jesi, piante cadute in strada a causa di vento pioggia e grandine vicino a Filottrano, 5-6 ettari di sterpaglia bruciati ad Acqualagna. Molti in Vallesina e nel Pesarese gli interventi dei vigili del fuoco alcuni dei quali dovuti al maltempo. Nel Filottranese si e’ registrata anche una forte grandinata: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare diverse strade su cui sono finiti rami e alberi. Ad Acqualagna i vigili del fuoco di Urbino hanno dovuto faticare circa tre ore prima di circoscrivere e spegnere le fiamme in un’area di sterpaglie non lontana anche da alcune abitazioni. Fortunatamente il vento ha soffiato in direzione ‘favorevole’ spingendo il fumo lontano dalle case.