Coppa Italia: Locri-Roccella si gioca domenica

24 agosto 2018 22:15

Si gioca il turno preliminare di Coppa Italia, fra le “protagoniste” anche il Roccella che sarà opposto al Locri

Finalmente domenica (26 agosto 2018) inizia ufficialmente la stagione calcistica 2018/2019 per la maggior parte delle formazioni che prendono parte al campionato di serie D. Infatti si gioca il turno preliminare di Coppa Italia, fra le “protagoniste” anche il Roccella che sarà opposto al Locri. La gara, dopo richiesta all’Amministrazione Comunale di Roccella da parte della società guidata dalla presidentessa Antonella Modafferi, verrà disputata al “N. Muscolo” con inizio alle ore 17:00, quindi posticipata di un’ora rispetto all’orario stabilito, questo dopo accordi fra le due società. Fra la formazione ospitante saranno ben cinque gli ex che nel corso delle ultime stagioni hanno vestito la casacca roccellese, il difensore, Coluccio, i centrocampisti, Condomitti, Libri e Pagano e l’attaccante Tedesco. Per dirigere il derby della locride è stata anche designata una terna arbitrale tutta calabrese, peraltro come era già accaduto per la gara del 19 agosto poi annullata al pari di tutte le altre in cartellone per solidarietà alle vittime della tragedia che ha colpito la città di Genova, col reggino Luigi Catanoso a “fischiare. Cambiati però i due assistenti, che saranno, Vincenzo Pedone appartenente anche lui alla sezione di Reggio Calabria e Mattia Roperto della sezione di Lamezia Terme.