Libri: ‘Messina ritrovata’, Eleonora Iannelli racconta miti e leggende dello Stretto (2)

10 agosto 2018 17:19

(AdnKronos) – ‘Messina è la mia città ‘ sottolinea l’autrice ‘ ma non c’è solo campanilismo. Con questo libro, mi è gradito dare un ulteriore contributo di memoria storica, aggiornando e riproponendo il precedente, pensato soprattutto per i miei figli e per gli alunni delle scuole, per i giovani lettori, ma adatto per tutti. Un testo semplice, divulgativo e ‘ spero ‘ accattivante. Oggi, più che mai, c’è bisogno di ricordare e non dimenticare, di tenere sempre ben attrezzati i cassettini della memoria. Occorre anche tirare fuori l’anima dal ‘sapere accademico”, più rigoroso e autorevole indubbiamente, ma spesso troppo chiuso in se stesso e irraggiungibile. Accostarsi alla storia, all’arte e al vissuto di un luogo con un approccio giornalistico, narrativo, più vicino alla gente. E questo ho cercato di fare”.

‘Considero questo libro che tante soddisfazioni mi ha già dato ‘ spiega Daniela Bonanzinga, nella veste insolita di editrice ‘ come un atto d’amore e di gratitudine nei confronti di mio padre, che nel lontano 1969 fondò la libreria, e un rinnovato omaggio alla mia città, affinché si riappropri della sua identità e la affermi con orgoglio”. Il volume, dal formato agevole e di facile consultazione, è costituito da 283 pagine ricche di foto. La prefazione è di Giorgio Boatti, giornalista e scrittore di lontane origini messinesi, autore di libri di grande successo. Scrive Boatti: “Perché quello che accade tra le persone non dovrebbe succedere anche per i luoghi? Per le città incastonate nel nostro cuore, per i posti dove, se si è fortunati, c’è un genius loci che ha qualcosa da dirci, capita esattamente la stessa cosa: ‘ritrovare” una città, come, con felice definizione, promette ‘ e mantiene ‘ questo gioiello di libro pubblicato dalle edizioni della Libreria Bonanzinga e inventato da Eleonora Iannelli con la felice creatività di chi sa dipanare narrazioni e, al tempo stesso, praticare la Storia con metodo e rigore.

Eleonora Iannelli, messinese, vive a Palermo. Giornalista professionista, ha pubblicato vari libri di memoria storica e mafia per adulti e bambini. Ama il mondo della scuola e si dedica con passione a progetti e laboratori.