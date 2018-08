Lavoro, la più grande assunzione al mondo: 90mila posti alle ferrovie, 23 milioni i candidati

21 agosto 2018 15:15

Lavoro: in corso le selezioni per la più grande assunzione al mondo, 23 milioni di candidati per 90mila posti fissi nelle ferrovie

Lavoro– In corso le selezioni per la più grande assunzione al mondo: 23 milioni di candidati per 90mila posti fissi alle Indian Railways, le ferrovie dello Stato indiane. Sul totale, 26mila posti sono per macchinisti, gli altri per incarichi come tecnici, operai con diverse mansioni, elettricisti, impiegati e così via. Il concorso, che in totale costerà 300 miliardi di rupie (37 milioni di euro) è stato avviato dall’azienda pubblica da quasi un anno: i 23 milioni di candidati ammessi sono stati selezionati tra i 30 milioni che si erano iscritti inizialmente. La prova consiste in 75 domande a risposta multipla, in inglese e in altre 15 lingue parlate nel Paese, riguardanti 5 argomenti: cultura generale, inglese, logica, matematica, scienza. Chi supera la prima fase deve affrontare quella basata sulle attitudini psicologiche richieste per le diverse mansioni.