Lamezia Terme: la responsabile Caterina Carbone riceve riconoscimento come miglior giovane imprenditrice

14 agosto 2018 16:22

La responsabile dell’Università Telematica Pegaso di Lamezia Terme ha ricevuto il riconoscimento come miglior giovane imprenditrice per aver creato una struttura di cultura e di lustro per l’intera Calabria

Ancora un prestigioso traguardo per l’Università Telematica Pegaso Sede di Lamezia Terme e per la responsabile lametina dell’ateneo Caterina Carbone. La dottoressa Carbone, infatti, ha ricevuto nei giorni scorsi, durante l’evento E.T. Sotto le stelle, un riconoscimento come miglior giovane imprenditrice “per aver creato una struttura foriera di cultura e di lustro per l’intera Calabria”. L’evento divenuto ormai un appuntamento fisso durante l’estate nella costa lametina, è organizzato in memoria del celebre artista in campo cinematografico, 3 volte Premio Nobel, Carlo Rambaldi. Diverse le personalità presenti che hanno ricevuto anch’esse un premio per essersi distinte nel proprio settore con un ospite d’eccezione, a sorpresa, come il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Per Caterina Carbone si tratta di “un grande orgoglio essere omaggiata di un premio così importante. È una emozione immensa vedere riconosciuti i propri sforzi e le proprie qualità. Questo è un premio che non va solamente a me ma a tutto l’organigramma della Sede di Lamezia dell’UniPegaso che con impegno e professionalità sta crescendo sotto diversi aspetti per fornire alla città un’offerta didattica sempre migliore. Inoltre, durante la serata è stato presente il Professore Calogero Di Carlo, Responsabile nazionale delle sedi d’esame UniPegaso, il quale ha sottolineato l’impegno della sede lametina UniPegaso nel contribuire all’acquisto di una lavagna multimediale destinata ai ragazzi del Centro Imaginarium che si occupa di disabilità”.