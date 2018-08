Si calano dal tetto e rubano in un appartamento: caccia a tre ladri in Sicilia

19 agosto 2018 15:49

Furto in un appartamento in Sicilia: gli inquirenti a caccia dei tre ladri

Sono saliti dal tetto, hanno forzato la finestra della stanza dove alloggia la badante e hanno fatto irruzione in un’appartamento abitato da una coppia di anziani. È questa la ricostruzione delle dinamica al vaglio degli inquirenti che al momento sono a caccia dei tre topi d’appartamento in Sicilia, precisamente a Palermo, in via Nicolò Garzilli. I ladri hanno portato via oggetti e denaro per 500 euro e hanno tentanto di mettere a segno un altro colpo in un altro appartamento dove risiede un parente della coppia di anziani, ma hanno trovato poco. Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona, sul posto anche la scientifica per risalire alle impronte e alle tracce lasciate dai malviventi.