Kaulonia teatro di “Musica e Cultura etnica”

Grande fermento per la XX edizione del Kaulonia Tarantella Festival

Cala il sipario sulla XX edizione del Kaulonia Tarantella Festival, una kermesse che, nel rispetto del sottotitolo “Musica e Cultura etnica”, sarà certamente ricordata per i diversi temi toccati dai numerosi appuntamenti offerti dalla manifestazione. L’incontro e il confronto tra culture diverse sono stati infatti al centro delle attività didattico divulgative che, fin dal convegno d’apertura, hanno permesso al pubblico di entrare in contatto con i temi cari alla

tradizione non solo meridionale. L’incontro “L’Estetica dell’Identità”, tenutosi il 30 luglio presso l’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia Marina, infatti, ha permesso a musicisti, etnomusicologi, antropologi e filosofi di confrontarsi sul “ruolo della musica nella strutturazione dell’identità di un popolo”, rivelandosi il

perfetto abbrivio per la manifestazione “Aspettando il Festival”, svoltasi dal 18 al 21 agosto sul lungomare e alla kermesse stessa, dipanatasi attraverso la classica quattro giorni svoltasi dal 22 al 25 agosto a Caulonia Superiore.

Confermando e consolidando una formula collaudata con successo già l’anno passato, ai “concerti d’ascolto” del prime time, svoltisi tutti i giorni alle ore 20, sono state affiancate le lezioni Tarantella Riggitana, Pizzica Salentina e Ballettu Siciliano, che hanno intrattenuto il pubblico andando a completare il programma de “La Tradizione di Danza”. In questo ambito, molto apprezzati sono risultati i concerti svoltisi sotto i riflettori dell’affresco Bizantino o della Chiesa del Rosario, che hanno avuto per protagonisti Fabio Tricomi e il suo concerto delicatissimo e ricco di fascino; Fabio Macagnino e Cataldo Perri, impegnati a mettere in musica le toccanti parole di Carmine

Abate durante la reading musicale “Identità: Musica e Parole”; Matilde Politi e Nino Racco, che ci hanno illustrato le differenze tra il cantastoriato siciliano e quello calabrese; i Tenores di Bitti e Fabio Vargiolu, che ci hanno accompagnato per mano attraverso un magnifico viaggio relativo alle tradizioni e ai ritmi della musica sarda.

Come di consueto, il piatto forte di ogni serata è stata il concerto di Piazza Mese, che ha riscosso in ogni occasione un impressionante successo di pubblico grazie all’organizzazione affidata a quattro direttori artistici storici del KTF e alla partecipazione di artisti di primo piano del panorama folkloristico italiano e internazionale.

La prima serata, coordinata da Danilo Gatto e Antonio Critelli, è così ruotata attorno alla straordinaria esibizione che il musicista spagnolo.