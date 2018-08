Italo: Italobus torna in montagna, destinazione Cortina

2 agosto 2018 11:36

Roma, 2 ago. (AdnKronos) – Italo torna in montagna. Dopo il grande successo della stagione invernale, Italo rilancia l’intermodalità rotaia-gomma anche per l’estate consentendo ai propri viaggiatori di raggiungere comodamente le città di Longarone, Tai di Cadore, Valle di Cadore, Venas, Peaio, Vodo, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina D’Ampezzo, con il servizio Italobus dalla stazione di Venezia Mestre.

Grazie all’accordo con ATVO, l’azienda di trasporto pubblico che opera nel Veneto Orientale, a partire dal 9 agosto, i viaggiatori Italo potranno infatti utilizzare la stazione di Venezia Mestre come snodo intermodale, arrivando qui in treno e salendo poi sul bus per raggiungere le diverse località venete.

Tutto questo con la comodità di un unico biglietto, valido per entrambi i mezzi, che consente di viaggiare col massimo dei servizi sia in treno che in pullman. Ci saranno 2 servizi in partenza da Venezia Mestre alle 10:10 (tutti i giorni) e alle 15:10 (dal giovedì al lunedì), in coincidenza con il treno proveniente da Roma delle 6:15 e con quello da Salerno delle 8:55, con arrivo a Cortina D’Ampezzo rispettivamente alle 12:35 e alle 17:45, passando per Longarone, Tai di Cadore, Valle di Cadore, Venas, Peaio, Vodo, Borca di Cadore, San Vito di Cadore.