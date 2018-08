Iniziata la stagione sportiva 2018/2019 dell’Irritec Costa d’Orlando

20 agosto 2018 12:54

È cominciata ufficialmente domenica 19 agosto con il raduno presso il Borgo d’Orlando, in contrada Cammà a Mirto, la stagione sportiva 2018/2019 dell’Irritec Costa d’Orlando. Durante la serata, alla presenza di dirigenti, staff e roster, sono state tracciate le linee guida per l’annata che vedrà i biancorossi del presidente Giuffré partecipare per il secondo anno consecutivo al torneo di Serie B Old Wild West. «Ci apprestiamo a disputare questo secondo torneo di Serie B con grande entusiasmo – afferma il presidente Giuffré -. In questa nuova annata puntiamo a consolidare l’assetto societario per continuare a crescere dentro e fuori dal campo. Il mantenimento della categoria è il primo obiettivo sportivo, viste anche le vicissitudini relative all’utilizzo del “PalaValenti” che ci hanno coinvolto negli scorsi mesi e che non ci consentono, al momento, di fare voli pindarici. Ovviamente ci concentreremo anche sul settore giovanile, da sempre parte fondamentale del nostro progetto. Speriamo sia una stagione divertente e che i nostri tifosi possano seguirci senza le difficoltà dell’anno passato». Nella mattinata odierna, intanto, è scattata la preparazione fisica per gli atleti paladini, agli ordini del preparatore atletico Santino Neri, confermatissimo come il massaggiatore Dario Zaccaria. Sotto gli occhi attenti di coach Condello e dello staff tecnico, Marinello e compagni hanno iniziato a lavorare in palestra. In questo periodo della stagione il lavoro sarà diviso tra palestra, piscina e parquet.Primo test amichevole in programma l’1 settembre: al “PalaMangano” di Sant’Agata di Militello, la Costa d’Orlando affronterà l’Orlandina Basket nel primo derby orlandino della storia.