13 agosto 2018 20:24

4 vittime sulle strade e autostrade in Sicilia nella sola giornata di oggi

Bilancio pesantissimo sulle strade in Sicilia: nella giornata di oggi si sono verificati tre incidenti in cui hanno perso la vita 4 persone. Sull’A19 hanno perso al vita due 23enni, Emanuele Bellia e Roberta Cucchiara. I giovani sono stati travolti mentre erano in sosta sulla corsia di emergenza a causa di un guasto all’auto. A Trapani sulla provinciale che porta a San Vito Lo Capo, ha perso la vita il 28enne Michelangelo Giano. Un morto anche sulla Palermo-Agrigento.