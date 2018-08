Sicilia: riaperta galleria San Nicola su Autostrada A19

11 agosto 2018 12:42

Incidenti, Sicilia: lungo l’autostrada A19 ”Palermo-Catania” è stata riaperta la galleria San Nicola su Autostrada A19

Lungo l’autostrada A19 ”Palermo-Catania”, è stata riaperta alla circolazione la canna della galleria San Nicola in direzione Catania. “La galleria era stata prudenzialmente chiusa al traffico in seguito ad un incidente, avvenuto lo scorso 21 luglio, che aveva coinvolto un mezzo pesante e causato un incendio all’interno coinvolto un mezzo pesante e causato un incendio”, dice Anas. “I tempi di attesa, necessari per gli accertamenti sugli effetti dell’incendio alle strutture della galleria, sono stati impiegati per effettuare alcuni interventi di manutenzione, quali il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, nonché la tinteggiatura delle pareti”, prosegue Anas. Che aggiunge: “Anas e le maestranze hanno lavorato senza sosta, facendo ricorso anche a turnazioni notturne, al fine di garantire il transito prima della settimana di ferragosto”.

(AdnKronos)