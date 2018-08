Terrificante incidente sulla SS18 in Calabria: muore un uomo

11 agosto 2018 22:46

Terrificante incidente sulla SS18 in Calabria: un uomo di 70 anni è deceduto, impatto tra due auto

Un uomo di 70 anni di Fiumefreddo Bruzio, C. D.L. è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 tirrenica, nei pressi della frazione Torremezzo di Falconara Albanese. Nell’impatto tra due autovetture, sulle cui cause sono in corso accertamenti, un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Paola. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e personale dell’Anas impegnato nella gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione. Il traffico sull’arteria è rimasto bloccato per qualche ora.

Foto di repertorio