Grave incidente sulla SS18 in Calabria: due feriti, uomo incastrato nell’auto

18 agosto 2018 15:05

Grave incidente in Calabria: i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18

Questa mattina, alle 5:40 circa, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Pizzo Calabro, in località Colamaio. Le autovetture interessate sono una Citroen C2 ed un’Alfa 156. I vigili del fuoco, con l’ausilio del divaricatore e della cesoia idraulica, hanno estratto dalla vettura il conducente della Citroen C2, rimasto incastrato all’interno, consegnandolo al personale sanitario intervenuto sul posto. A seguito dell’impatto anche il conducente dell’Alfa 156 è rimasto ferito ed è stato ricoverato, come il conducente dell’altra auto, all’ospedale di Vibo.