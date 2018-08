Terribile incidente sull’A2: auto si ribalta, muore 68enne di Messina [NOME e DETTAGLI]

23 agosto 2018 19:11

Terribile incidente sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Questo pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura nel tratto compreso tra gli svincoli Sant’Onofrio e Serre, si è ribaltata autonomamente e il conducente ha perso la vita. La vittima è un 68enne di Messina: si tratta di Franco Luciano, tecnico responsabile presso la Gazzetta del Sud. Sul posto gli agenti del Polstrada per ricostruire le dinamiche del sinistro. Sembrerebbe che il 68enne sia stato colto da malore mentre era alla guida del suo fuoristrada.