Immobili: Fimaa, in 2018 cala prezzo medio per acquisto abitazione turistica

2 agosto 2018 12:57

Roma, 2 ago. (AdnKronos) – Nel 2018, il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica in Italia si attesta a 2.173 euro al mq commerciale, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in ulteriore contrazione: il dato medio fa segnare una flessione annua pari a -2,5%. L’Umbria è la regione che ha registrato il calo più intenso (-4,5%), a seguire Abruzzo e Lazio (-4%) e Sardegna (-3,5%). E’ quanto emerge dell’Osservatorio nazionale immobiliare turistico 2018 sul mercato delle case per vacanza di Fimaa-Confcommercio con la collaborazione della Società di Studi Economici Nomisma.

Nelle località marine, il calo maggiore dei prezzi medi di compravendita di appartamenti nel 2018 si registra in Abruzzo e Lazio (-4,1%), quello più contenuto in Puglia (-0,4%); tra le località di montagna o lago la maggiore variazione negativa è in Umbria (-4,5%) e, a seguire, in Abruzzo (-3,9%), mentre in Friuli Venezia Giulia si è rilevata una sostanziale stabilità (-0,1%).