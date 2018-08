Il Beach Soccer fa tappa a Patti: sfida tra Italia e Argentina

8 agosto 2018 14:14

L’Italia Beach Soccer fa tappa a Patti per uno special event che culminerà nella sfida tra Italia e Argentina

Sotto la guida del mister Maurizio Iorio, i campioni Angelo Di Livio, Marco del Vecchio, Mauro Esposito, Max Tonetto, insieme a Ludovico Toppi, Massimo Di Blasio e Loris Lo Russo, sfideranno la nazionale argentina di Beach Soccer all’interno della “Summer Beach Arena” di Patti Marina. L’evento ad accesso gratuito, patrocinato dal Comune di Patti e organizzato dagli esercenti dei locali del lungomare di Patti Marina grazie al sostegno di parecchie attività commerciali di Patti e dell’hinterland, si terrà sabato 11 agosto nel tratto di spiaggia su cui si affaccia la piazzetta Garibaldi, tra il “Banana Beach” e il “Giardino 111”.

Dopo la tappa di chiusura tenutasi a Vieste il 4 e 5 agosto, l’organizzazione di Italia Beach Soccer (IBS) si trasferirà dunque in Sicilia per vivere l’ultimo evento del 2018. Fra giovedì 9 e sabato 11 la città di Patti potrà toccare con mano la spettacolarità di una disciplina prettamente estiva come il Beach Soccer, ospitando una tre giorni interamente dedicata a IBS. In attesa, forse già dal 2019, di entrare effettivamente nel cartellone principale ed organizzare a sua volta una tappa vera e propria, la splendida località in riva al Tirreno ha voluto offrire a tutti i propri cittadini e turisti presenti un assaggio dell’IBS Tour.

Giovedì 9 e venerdì 10 agosto la “Summer Beach Arena” realizzata per l’occasione sarà teatro di una serie di manifestazioni collaterali, tra cui gli allenamenti di Italia e Argentina e un torneo tra le scuole calcio delle categorie “Giovanissimi” e “Allievi”, mentre in tarda serata si terrà sul palco di piazza Garibaldi la presentazione ufficiale dell’evento. L’appuntamento clou è previsto alle 18 di sabato 11 agosto, quando le due nazionali di beach soccer daranno vita ad una partita dimostrativa mettendo in campo il consueto agonismo e spettacolarità (elementi distintivi di questo sport).

“Abbiamo accolto molto volentieri l’invito della Città di Patti – ha rivelato Maurizio Iorio, deus ex machina dell’IBS Tour – perché questo appuntamento ci offrirà l’occasione per far conoscere la nostra attività, ma soprattutto consentirà a tutti di vivere a bordo campo uno spettacolo autentico. La Sicilia, e Patti in particolare, è una terra splendida abitata da persone genuine ed anche appassionate di sport. Questo evento dimostrativo vuole offrire uno spunto per una collaborazione che speriamo possa definitivamente sbocciare nel 2019”. Per l’occasione l’allenatore degli azzurri porterà sull’isola tanti giocatori di classe cristallina e dalla carriera roboante. Di Livio, Esposito e Marco Del Vecchio saranno fra questi.