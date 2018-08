Valentina Gullace e Luca Ciarla al Roccella Jazz Festival 2018

16 agosto 2018 19:03

Venerdì 17 agosto ultima serata di ‘Jamming Around’ con la prima nazionale per la cantautrice calabrese e il solo show del violinista molisano. Sabato 18 parte ‘Rumori Mediterranei’ con Anthus, Baba Sissoko e Mighty Mo Rodgers

Venerdì 17 agosto, ultima serata in Largo Colonne per la sezione Jamming Around – Jazz At The Village della XXXVIII Edizione del Roccella Jazz Festival. L’edizione 2018 della popolare rassegna è dedicata all’Italia e questo appuntamento di venerdì 17 è tutto italiano, con due artisti che, con linguaggi diversi ma accomunati dalla qualità e dalla ricerca, bene incarnano l’eccellenza nostrana. In prima serata il violinista Luca Ciarla, uno dei musicisti italiani più apprezzati all’estero, in uno speciale live-show in solitaria, con il quale dimostrerà che un “solo” può funzionare come una band. Con il suo progetto VIOLIN 2.0, infatti, Ciarla ridisegnerà i confini del violino jazz con un pedale loop, la sua voce e l’elettronica producendo i suoni di un’intera orchestra. Una sorta di “solo string band” che pezzo dopo pezzo coinvolge il pubblico per la ricchezza di suoni elaborata in tempo reale. Il musicista molisano ha suonato con successo in festival e rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in più di cinquanta paesi al mondo (dal Montreal Jazz Festival al Performing Arts Centre di Hong Kong), inoltre ha lavorato con artisti del calibro di Greg Cohen, Chris Jarrett, Daniele Sepe, Danilo Rea, Luciano Berio e molti altri.

In seconda serata un evento originale, realizzato proprio per Roccella Jazz 2018, una prima nazionale con la cantautrice Valentina Gullace, che presenterà a Roccella i brani del suo primo disco in uscita a ottobre, dal titolo La mia stanza segreta. Questo imminente album d’esordio è la fotografia del suo lungo percorso artistico come cantante di musical nei teatri e performer di successo nei club a fianco di numerosi jazzisti italiani. Nel 2006 ha debuttato in Jesus Christ Superstar, nel corso degli anni ha partecipato a musical del calibro di Cabaret, High School Musical, 80 Voglia di…80 , Mille lire al mese, Aladin e Frankenstein Junior. Con la Gullace ci saranno Seby Burgio (pianoforte e arrangiamenti), Daniele Sorrentino(contrabbasso) e Federico Scettri (batteria). Prossimo appuntamento: prima data Rumori Mediterranei – Going West sabato 18 agosto con Anthus e Baba Sissoko & Mighty Mo Rodgers.