A Gualtieri Sicaminò (ME) è tutto pronto per “Notte in festa”

16 agosto 2018 22:45

Gualtieri Sicaminò. Appuntamento rinnovato con la “Notte in festa”

Ritorna il 24 agosto a Gualtieri Sicaminò (Me) il tradizionale appuntamento con la “Notte in festa”. Un intero spazio, il Rione Misericordia, sarà allestito per ospitare giochi di luci e colori, artisti, artigiani, e musici. Sbandieratori e suonatori di tamburi sfileranno nel suggestivo corteo storico che attraversa gli antichi quartieri, mentre il ponte vecchio sarà illuminato dalle fiamme dei mangiatori di fuoco, e ancora, la musica, gli artisti con le loro esposizioni, le preziosissime chiese, i musei con gli antichi arnesi saranno la punta di diamante dell’evento. “E’ un modo per ricordare la nostra storia, fermarci e rivivere la memoria in una notte in festa”, afferma l’Assessore alla Cultura Pino Bonanno, promotore e organizzatore dell’evento. Gli artisti che vogliono esporre gratuitamente le proprie opere nella “Notte in festa” possono inviare una mail all’indirizzo segreteria@comune.gualtieri.me.it oppure lasciando un messaggio sulla pagina Fb “EG Communication”, indicando nome e cognome e recapito telefonico, e specificando il genere di opere che si vuole esporre. Nata da circa un decennio, la manifestazione si svolge in occasione della festa di San Nicola, un’importante festa che attira ogni anno migliaia di visitatori, tra fedeli, curiosi e appassionati di tradizioni popolari. I giochi pirotecnici, famosissimi in tutto l’hinterland, rappresentano una delle attrazioni principali della festa, prestigiosi e di alta qualità, fiore all’occhiello per gli amanti del settore. Molto sentita dagli abitanti è la processione di San Nicola, lunghissima e ricca di storia, grazie alla presenza delle antiche confraternite e i potenti fuochi d’artificio che scuotono le vie del paese. Il pullulare di gente che riempie le vie del paese, l’assordante suono dei botti, fanno da contraltare allo sguardo impassibile e rassicurante del santo il cui manto splende di luci e ori. “Notte in festa” viene considerata dalla critica una delle manifestazioni più riuscite tra le notti bianche che si danno sul territorio, sia per l’importanza della festa all’interno della quale si svolge, sia per la cura e la passione con cui viene organizzata. Una serata ben congegnata e meccanismi consolidati nel tempo animati da una grande emozione collettiva.