Governo: vertice Conte, Di Maio, Salvini, Tria sull’economia

14 agosto 2018 09:30

Il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un vertice svoltosi ieri 13 agosto

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un vertice svoltosi ieri 13 agosto, hanno esaminato il quadro macroeconomico e hanno condiviso il lavoro in corso per la definizione dei dettagli del quadro programmatico che verrà presentato a settembre e già deciso nel precedente incontro nelle sue linee generali. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi. Il vertice, viene precisato, si è svolto al telefono.