Tragedia delle Gole del Raganello, l’Ordine dei Geologi della Calabria: “ostacoli per prevenire i rischi del maltempo”

L’Ordine dei Geologi della Calabria organizza un convegno dal titolo: “Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria”

La recente tragedia del Raganello, al di là di eventuali responsabilità, stimola alcune riflessioni sulle attività di mitigazione del rischio geo-idrologico e sulle procedure di allertamento previste dalla Direttiva di Protezione Civile, intitolata “Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria”, approvata e adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 535 del 15 novembre 2017. In questo contributo, esaminiamo alcuni aspetti problematici con l’obiettivo di sottolinearne le criticità che meritano quanto prima di essere risolte

attraverso accorgimenti normativi e procedurali.

In estrema sintesi, il sistema di allertamento prevede una fase di tipo previsionale, basata sui risultati di elaborazioni di modelli meteorologici e altri precursori d’evento. In tal modo, vengono stabiliti i livelli d’allertamento (verde,giallo,

arancione, rosso) per ciascuna delle 8 “zone di allertamento” in cui è stata suddivisa la Calabria, e di conseguenza le “fasi operative minime” ( base , attenzione, pre-allarme, allarme) che devono essere attivate a livello comunale. Tali informazioni vengono comunicate quotidianamente dalla Protezione Civile regionale ai Comuni attraverso il cosiddetto Messaggio di Allertamento Unificato.

In caso di evento in corso, sulla base dei dati di pioggia rilevati dalla rete del Centro Funzionale ARPA-Calabria e dei risultati di modellazioni idrologico-idrauliche, vengono inoltre individuati i comuni per i quali le piogge in corso risultano maggiori di pre-fissati valori di soglia. Per ciascun comune sono state, infatti, stabilite 3 diverse soglie (

livello 1,2,3): in funzione della soglia superata, viene attivata una specifica Fase Operativa minima ( attenzione, pre-allarme o allarme). Tali informazioni vengono comunicate ai singoli comuni interessati nell’ambito della fase di

monitoraggio e sorveglianza, attraverso la cosiddetta Comunicazione di superamento soglie . In base alle informazioni ricevute, i sindaci hanno dunque il compito di attivare la fase operativa più adeguata per affrontare le criticità geo-idrologiche previste o in corso. Non esistono automatismi tra i livelli di allerta e le fasi operative da attivare: la decisione su quale particolare fase operativa attivare (attenzione, preallarme, allarme) non può infatti prescindere da un’adeguata conoscenza delle peculiarità dello stesso territorio in termini di pericolosità e di rischio, così come delle condizioni effettive locali che si stanno verificando in un dato momento.

In un sistema di allertamento così congegnato, particolare rilevanza assumono l’accuratezza (spaziale e temporale) e la tempestività delle informazioni trasmesse dalla Protezione Civile regionale alle realtà locali. Analogamente, risulta fondamentale la capacità di pronta risposta delle Amministrazioni locali, soprattutto in corso d’evento, basata su un’adeguata conoscenza degli “scenari di evento” e dei conseguenti “scenari di rischio” – ovvero, dei fenomeni che possono verificarsi sul territorio, e dei conseguenti danni a persone e beni. Anche per questo, la Direttiva ha

imposto l’aggiornamento (entro il 1 marzo 2018) dei Piani di Emergenza comunali. L’impalcatura concettuale della Direttiva richiede, dunque, una virtuosa compartecipazione delle Autorità locali di Protezione Civile nella gestione del rischio geo-idrologico.

In un Paese moderno, l’incolumità della popolazione e dei beni deve basarsi sulla conoscenza delle caratteristiche del

territorio e dei rischi connessi. Tuttavia, non si possono ignorare le problematiche connesse alle “condizioni reali” in cui simili norme devono trovare concreta applicazione.

Per cominciare, le capacità organizzative e di pronta risposta delle strutture amministrative locali sono spesso ostacolate da carenze d’organico, soprattutto nei profili tecnici “competenti” in ambito territoriale. Tra le diverse

azioni minime che i sindaci sono chiamati ad attuare nel corso delle diverse fasi operative, vi è l’attivazione del

monitoraggio sul territorio tramite le Unita Tecniche Mobili Comunali (UTMC). Tali unità dovrebbero essere composte da “personale scelto tra tecnici comunali, vigili urbani, volontari di protezione civile h24, dotato di adeguata strumentazione, con compiti di presidio territoriale”. Le UTMC ricordano i Presidi Idrogeologici Territoriali

Permanenti, costituiti da personale esperto e coordinati da professionisti tecnici esperti in materia geologi e ingegneri), la cui istituzione era stata suggerita da tempo dai consigli professionali dell’area tecnica, ed in particolare da quello dei geologi, per svolgere attività di “monitoraggio esperto” e attuare una concreta politica di prevenzione.