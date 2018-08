Ginnastica ritmica: la calabrese Simona Villella nella Nazionale Italiana Junior

Ancora una gratificazione per la Calabria sportiva a Chieti, in occasione del Premondiale di ginnastica ritmica, in cui è stata presentata la squadra nazionale Italiana Junior che parteciperà, nel 2019, ai Campionati d’Europa e del Mondo. La prima edizione dei Mondiali Juniores si svolgerà, infatti, a Minsk e la Calabria sarà presente tra le atlete partecipanti. Sono sette le ginnaste convocate in preparazione tra cui: Serena Ottaviani 2005 (Faber Ginnastica Fabriano), Sofia Ellen Garcia 2004 (Aurora Fano), Siria Cella 2004 e Giulia Segatori (entrambe dell’Auxilium Genova), Vittoria Quoiani 2004 (Armonia d’Abruzzo), Alexandra Naclerio 2005 (Club Giardino) e la nostra Simona Villella 2005 (Kines Catanzaro). Il merito di tagliare un traguardo così importante si ritrova nella tenacia e nella determinazione mostrate dall’atleta nel suo percorso di formazione, accompagnata da tecnici qualificati Giusi Crimi e Maria Luisa Davoli, che possono ritenersi abbondantemente soddisfatti. I complimenti del C.R. CONI Calabria, della sua Giunta e del Consiglio si rivolgono al Presidente della FGI Aldo Calzona, nonché Vice Presidente del Comitato, con l’augurio che il cammino tracciato insieme riservi ulteriori gratificazioni sportive.