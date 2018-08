16 agosto 2018 22:30

Innocenza Giannuzzi (presidente Agricoop): “perché la politica ha ‘abbandonato’ il porto di Gioia tauro?”

“Triste ed amara è la situazione che ormai da troppo tempo vive l’opera più grande della Calabria, il porto di Gioia Tauro, in cui i lavoratori ancora una volta sono in protesta. Di proprietà pubblica, ma da oltre 25 anni in concessione a due gruppi privati, l’Msc e l’Mtc, che poco o niente hanno fatto affinché il porto di Gioia Tauro decollasse. È chiaro che vi sono interessi privatistici in gioco ed è altrettanto chiaro, però, che questo scontro sta distruggendo il futuro del porto che, in fatto di volumi movimentati, si è fatto superare lo scorso anno da Genova per la prima volta. L’anno scorso, infatti, Gioia Tauro ha registrato perdite per quasi il 19% e registra nei primi tre mesi di quest’anno perdite secche di volumi del 33%. Continuando di questo passo, se non accade qualcosa che rompa questo conflitto, e lo riconduca ad una mediazione in nome degli interessi pubblici (lo Stato ha investito solo negli ultimi anni qualcosa come 170 milioni di euro per ammodernare le infrastrutture portuali), i rischi di una involuzione negativa e traumatica sono certi”. Lo scrive in una nota stampa Innocenza Giannuzzi presidente Agricoop.