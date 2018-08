Fs: con la ‘Freccia’ di agosto in viaggio tra fuoco e fiamme

6 agosto 2018 14:17

Roma, 6 ago. (AdnKronos) – Si presenta con un iceberg in copertina il numero di agosto de La Freccia, compagno di viaggio, per tutto il mese, dei clienti del Frecciarossa e delle altre Frecce Trenitalia, sfogliabile anche sul web. Una cover gelata, perché ad agosto il magazine di Fs Italiane intrattiene i suoi lettori giocando sul contrasto tra le vampe di torride mete e il brivido di algidi paesaggi, regalando loro un percorso di racconti e suggestioni di viaggio tra fuoco e ghiaccio, insieme a interviste, approfondimenti, curiosità e un ricco cartellone di appuntamenti estivi. Tutto da leggere l’ampio itinerario dall’Alto Adige a Pantelleria per una vacanza al caldo tra vulcani e sabbie roventi

Si prosegue con un bagno di salute nelle terme del Belpaese, un percorso olfattivo sulla scia dei profumi legati alla vegetazione, il sole e il mare italiani, nonché i consigli su cosa fare per prevenire e combattere la piaga degli incendi estivi. Per chi invece vuole fuggire dalla calura estiva, tante proposte travel dalle Alpi alla Sicilia tra montagna e rinfrescanti scenari, una selezione di parchi acquatici lungo lo Stivale e gelide cartoline dal Circolo Polare Artico.

Ma anche un rendez-vous all’insegna del benessere sull’Isola d’Ischia e spunti gourmet per rinfrescare il palato. E poi le interviste: quella al direttore del TG LA7 Enrico Mentana sul nuovo progetto di giornale digitale fatto dai giovani per i giovani, nonché quella a Max Gazzè in partenza con il tour Alchemaya, a Mila Kunis, protagonista della spy comedy Il tuo ex non muore mai e ad Alvaro Soler, re delle summer hit. Nella sezione Le Frecce News la partnership con MyTaxi per una mobilità urbana sempre più integrata, l’offerta estiva per gli amici a quattro zampe e la nuova release dell’app Trenitalia. Per il divertimento dei più piccoli torna ad agosto La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca.