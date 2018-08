Reggio Calabria, è morto il giornalista Francesco Gangemi: Sindaco nel 1992, ha fondato “Il Dibattito”. Addio a un pezzo di storia della città

22 agosto 2018 18:02

Reggio Calabria piange Francesco Gangemi, figura storica della città

E’ morto stamattina a Reggio Calabria il noto giornalista Francesco Gangemi, che avrebbe compiuto 84 anni il 28 settembre. E’ stato uno dei principali attori della vita pubblica reggina nella seconda metà del secolo scorso: politico impegnato nella vita sociale cittadina tra le fila della Democrazia Cristiana, nel 1992 è stato anche Sindaco per un breve periodo. Dirompente la sua attività di giornalista: iscritto all’albo dal 1983, ha fondato e diretto “Il Dibattito” con cui s’è contraddistinto per uno stile diretto e senza peli sulla lingua che gli è costato numerose denunce. Negli scorsi anni ha subito varie sentenze e nel 2015 è stato arrestato per diffamazione, diventando un caso nazionale. Tante personalità si sono battute per richiederne la scarcerazione, a maggior ragione per l’età e i problemi di salute di Gangemi. Con la sua età, la città perde un pezzo della propria storia. Le esequie si svolgeranno domani alle ore 10.00 presso la Chiesa della S.S. Maria della Candelora.